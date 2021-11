Telese spietato contro Passaro (IoApro): "Fate gli eroi ma vi c...ate sotto". E a Non è l'Arena esplode il caos

Discussione accesa sull'assalto alla Cgil. E Giletti è costretto a mandare la pubblicità per calmare gli animi

03 novembre 2021 a

a

a

Momenti di tensione a Non è l'arena. Tra gli ospiti c'è Biagio Passaro di IoApro, reduce di alcuni giorni in carcere per l'ormai tristemente noto assalto alla sede nazionale della Cgil a margine della manifestazione dei No Green Pass a Roma nella prima metà di ottobre.

Passaro prova a minimizzare la sua posizione, sostenendo di essere entrato nella sede della Cgil non per un "atto squadrista" ma solo perché "volevo documentare su Facebook quanto stava accadendo.

Chiudere in casa I non vaccinati? Scoppia la rissa tra i virologi. "Interessante". "No, è una follia"

Questa ricostruzione però manda su tutte le furie il giornalista Luca Telese, presente in trasmissione. "Non trovo orribile solo l'assalto - dice Telese - ma questa terribile denegazione di quanto è stato fatto. A sentire i protagonisti si trovavano tutti lì per caso. Chi voleva controllare se c'era acqua corrente, chi voleva portare fuori gli altri, chi dice che voleva fare le riprese. Fate i paladini della libertà ma non vi comportate come tali. Quando Pannella faceva le sue battaglie per la libertà andava dalla polizia e chiedeva di essere arrestato perché aveva distribuito droga. Voi invete fate gli ideologi ma poi vi c...ate sotto".

A quel punto Passaro si inalbera. "Non accetto questi termini". Giletti per provare a riportare la calma lancia il collegamento con una piazza emiliana affollata di No Vax. Che però rincarano la dose: "La sede della Cgil non andava assaltata, ma semplicemente chiusa per poi restituire le tessere agli iscritti. Perché un sindacato che si mette d'accordo coi padroni per impedire ai lavoratori di andare a lavorare senza il green pass è assurdo".

La dirigente del sindacato Carla Cantone non si contiene: "Ma cosa dici? Di cosa parli?" urla. E Giletti, per mettere d'accordo tutti, manda la pubblicità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.