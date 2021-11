Salgono i contagi Covid, Alto Adige a rischio restrizioni

02 novembre 2021 a

L'Alto Adige rischia di richiudere. I dati sui contagi stanno risalendo e la Provincia autonoma di Bolzano annuncia la possibilità di nuove misure anti-Covid. «Purtroppo le cifre stanno peggiorando, sono sempre più le infezioni rilevate, abbiamo una situazione correlata esattamente a quella della vaccinazione: tasso più basso di vaccinati e tasso più alto di persone che si infettano o che sono ricoverate». Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, in un punto stampa dopo la giunta, aggiungendo che si tratta della «conferma di ciò che la scienza ci dice da mesi: meno vaccinati e più rischio. Noi non possiamo fare altro che continuare a mettere a disposizione tutti i sistemi per potersi vaccinare e speriamo ci sia la volontà».

«L’effetto che potrebbe esserci è di cambiare colore e avere restrizioni delle attività - osserva - La situazione che abbiamo noi è analoga a quella di Austria e Germania» e «sappiamo che l’Austria adotta misure più restrittive».

