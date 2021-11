Vaccino J&J, seconda dose dopo 6 mesi

02 novembre 2021 a

Richiamo booster dopo 6 mesi (o anche prima). Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, parla dei vaccinati con Johnson & Johnson che, nei prossimi giorni, dovranno sottoporsi a una dose di richiamo con vaccino a mRna. Anc0ra non c'è l'ufficialità dell'Aifa ma si pensa di inoculare la seconda dosa dopo 6 mesi o anche prima. «Ci sarà la decisione dell’Aifa sul richiamo del vaccino anti Covid J&J. Sarà una vaccinazione eterologa e l’elemento del contendere sul quale deciderà l’Agenzia del farmaco è l’arco temporale per la dose di richiamo. Ma 1,5 milioni di cittadini che hanno fatto la dose di J&J avrà nelle prossime settimane un dose di richiamo». Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di TimeLine su SkyTg24.

Scuola, classi in quarantena soltanto con tre contagiati

In merito alla terza dose «ad oggi le indicazioni della comunità scientifica ci dicono che la dose aggiuntiva può essere somministrata a over 60 anni, fragili e personale sanitario. È però ragionevole pensare ad una estensione della platea nei prossimi mesi. Penso, ad esempio, ai 50enni. Voglio però lanciare un appello a tutti i cittadini per cui al momento è prevista e raccomandata la terza dose: iniziate a prenotarvi sulle piattaforme regionali e sottoponetevi alla somministrazione addizionale. È un passaggio fondamentale per proteggere ulteriormente e nel migliore dei modi i nostri concittadini». Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, questa mattina a margine di una visita allo stabilimento Chimico Farmaceutico Militare a Firenze.

