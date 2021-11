Sono tutti vaccinati ma c'è l'impennata di contagi. Il mistero delle tre contee irlandesi

L'inspiegabile perdita di efficacia dei sieri anti-Covid

02 novembre 2021 a

Le contee con il più alto numero di vaccinati sono proprio quelle nelle quali si sta verificando il maggior numero di nuovi casi di Covid. E' il paradosso dell'Irlanda, alle prese con l'ennesimo ritorno della pandemia che da quasi due anni sta mettendo in ginocchio il mondo.

A riportare la notizia è il portale Newstalk. E i dati sono preoccupanti. Sostanzialmente vengono citate Waterford, Carlow e Longford come le tre regioni un cui, nell'isola, l'incidenza dei nuovi casi di Covid è più alta. Calcolata su quattordici giorni, è infatti arrivata a 667 ogni 100.000 persone, rispetto ai 385 di un mese fa, poco più della metà. La situazione più drammatica è quella di Waterford, dove il tasso di incidenza ha raggiunto 1.261 per 100.000. A Longford il tasso di incidenza è appena più basso: 1.191.

La particolarità della notizia sta nel fatto che nelle suddette due contee il tasso di vaccinazione della popolazione over 18 è pari a un vertiginoso 99,7%. In pratica sono tutti immunizzati. E allora perché l'impennata dei nuovi casi? I farmaci hanno perso la loro efficacia per il troppo tempo passato dall'iniezione? O forse siamo in presenza di una nuova variante in grado di "bucare" i sieri? In attesa di evidenze scientifiche, non resta che monitorare la situazione con attenzione.

