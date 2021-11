"A testa in giù" Antonio Tajani nel mirino dei no vax, le minacce di morte sui social

02 novembre 2021 a

«Questo è il buongiorno che mi arriva da un presunto novax. Le minacce di morte non mi spaventano, nessun passo indietro. Solo con i vaccini è il green pass possiamo uscire dalla pandemia». Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio

Tajani, postando una minaccia che gli è arrivata direttamente sui social da un presunto novax, che cita testualmente: «vi vedo bene appesi a testa in giù in piazzale Loreto. Fascisti».

Parole inaccettabili, che sono il segnale di un clima di odio intollerabile. Precedute ieri, 1 novembre, dalle ennesime minacce al governatore della Liguria. "Una scritta: ’Giovanni Toti mortò. E una firma: ’P38’, ovvero la pistola diventata simbolo degli Anni di Piombo. Il tutto nel quartiere genovese di Oregina, a due passi da via Fracchia, dove c’era l’appartamento-covo delle Brigate Rosse che è apparso l’ennesimo preoccupante messaggio indirizzato al presidente della Regione Liguria, un’altra minaccia di morte che segue di pochi giorni le vergognose scritte comparse in prossimità del centro vaccinale di Camporosso.

Unanimi nel centrodestra le manifestazioni di solidarietà per Tajani e Toti, numerosissime, al contrario di quelle arrivate dall'altro scheiramento politico.

