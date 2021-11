Carlo Fuortes dichiara guerra alle intrusioni alla Rai

Gianfranco Ferroni 02 novembre 2021 a

Sarà una bella gara quella per difendere la Rai dalle intrusioni. Carlo Fuortes, numero uno del servizio pubblico radiotelevisivo, per le sedi di Roma, Milano, Napoli e Torino mette in palio 911 mila euro per il servizio di manutenzione degli impianti di antintrusione, videosorveglianza, rilevazione incendi e termo scanner fissi.

Per le sedi di Roma e Napoli si richiedono caratteristiche particolari, più stringenti rispetto a Milano e a Torino: serve, tra l’altro, “aver correttamente eseguito il servizio di manutenzione di impianti di antintrusione e videosorveglianza (o servizio analogo), resi in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati, per una capienza di almeno n. 400 telecamere di videosorveglianza contemporaneamente manutenute, ripartito su un numero massimo di 4 contratti”. Il termine di scadenza per la “manifestazione d’interesse” è fissato per il prossimo 8 novembre.

