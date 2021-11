Stasera Italia, Maurizio Gasparri lamenta le carenze per prevenire i rave party: in ritardo sulla tecnologia

01 novembre 2021 a

Maurizio Gasparri boccia l’Italia nella gestione dell’ordine pubblico dopo l’ennesimo rave party illegale a cui hanno partecipato oltre 5mila persone. L’esponente di Forza Italia è ospite in studio nella puntata del 1 novembre di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e bacchetta Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno: “Bisogna prevenire i rave party, sfruttando la tecnologia con cui si organizzano, le chat di Telegram e altre cose. Ho l’impressione che mentre i nostri uomini e donne in divisa sono sul territorio spesso manca una capacità di prevenzione perché siamo un po’ in ritardo sulla tecnologia. Se 5-6mila persone si muovono dall’estero per arrivare in Italia si daranno un appuntamento, non può sfuggire tutto questo. Poi si dice che non li si può mandare via e che sarebbe una carneficina, ma è la debolezza iniziale che determina questi rave party, prima a Viterbo e ora a Torino. Prevenzione, organizzazione tecnologica - scandisce Gasparri -, si faccia un salto nel futuro anche nelle strutture di controllo, le tecniche ci sono e non tutte sono state adottate”.

