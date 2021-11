Matteo Salvini si scatena contro Luciana Lamorgese: lasci il posto se non è in grado di garantire l'ordine

01 novembre 2021 a

Un doppio attacco di Matteo Salvini a Luciana Lamorgese sulla gestione dell’ordine pubblico. Il leader della Lega se l’è presa con la titolare del Viminale per l’episodio di violenza andato in scena a Piacenza e per l’ennesimo rave party illegale tenutosi in Italia. “Altro rave party abusivo, altra violenza e poliziotti feriti. Il ministro Lamorgese venga subito a riferire in Parlamento, se non è in grado di garantire l’ordine pubblico e il rispetto delle regole lasci il posto ad altri” il post su Facebook del numero uno del Carroccio, sconcertato per il rave illegale che ha visto la presenza di almeno seimila persone.

L’altro episodio che ha portato Salvini ad alzare la voce è stato quello dell’egiziano, un clandestino pregiudicato, che dopo aver urlato “Allah Akbar” ha accoltellato due persone nel centro di Piacenza, seminando il panico in città e ferendo anche un poliziotto. “Com'è possibile che fosse libero di aggredire?!? Questo criminale doveva e deve essere ESPULSO dal suolo italiano. Nel nostro Paese non c’è spazio per delinquenti e fanatici” lamenta Salvini. Nervi sempre più tesi con la Lamorgese.

