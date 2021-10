Mistero sulle condizioni della Regina Elisabetta, i sospetti su Buckingham Palace. "Altri 15 giorni di riposo"

31 ottobre 2021 a

Mentre il principe Carlo d'Inghilterra interviene al G20 sottolineando l'urgenza di " salvare il nostro pianeta" nel Regno Unito ci si interroga sulla salute della sovrana genitrice, ovvero la Regina Elisabetta II che da ormai 15 giorni è sparita dai radar destando più di un preoccupazione.

Il premier britannico Boris Johnson, a Roma per il summit, ha spiegati che "la Regina è in ottima forma" ma a quanto pare i medici hanno imposto alla sovrana altri quindici giorni di riposo. In tutto siamo quasi al mese di pausa da ogni impegno ufficiale. Cancellata la visita nell'Irlanda del Nord, e una notte all'ospedale King Edward VII di Londra per esami e controlli.

Dal palazzo poco è nulla è trapelato, e la scarsa trasparenza è stata molto criticato dai media. Cosa si sa? Gli esami fatti erano di natura "investigativa, ma precauzionale", e il Covid non c'entra. "I medici hanno consigliato a Sua Maestà di non presenziare ad alcun evento ufficiale durante questo periodo, potrà invece continuare con le udienze virtuali a patto che si tratti di impegni leggeri - si legge in un comunicato di Buckingham Palace - La Regina si rammarica di non poter quindi essere presente al Festival della Memoria di sabato 13 Novembre, ma rimane sua ferma intenzione partecipare alle celebrazioni ufficiali della domenica". Insomma, smart working a 95 anni.

