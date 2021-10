Anche la Regina Elisabetta torna al lavoro in smart working

26 ottobre 2021 a

Anche la regina Elisabetta sceglie lo smart working. Dopo la grande paura per il ricovero, la notte trascorsa in un ospedale di Londra, è arrivato il sollievo con l'annuncio del premier britannico Boris Johnson: «È già alla sua scrivania».

Ora l'ulteriore passo, annunciato in via ufficiale da Buckingham Palace: la regina Elisabetta, 95 anni, ha ripreso oggi i suoi incontri pubblici dopo una settimana di riposo tassativo ordinato dai medici, collegandosi in via telematica.

Il ricovero in ospedale per accertamenti è durato poco meno di 24 ore, reso noto solo a scoppio ritardato e a cose fatte dai portavoce della corte britannica.

