La Regina Elisabetta è immortale e spazza via i rumors sulla salute: ecco come appare

Scacco matto della Regina. Adesso Elisabetta II rassicura tutti. E dopo la notizia su un suo peggioramento delle condizioni di salute arriva, finalmente, la tanto attesa good news: Elisabetta II partecipa ad una riunione con due ambasciatori tramite Zoom. La Casa Reale sul profilo ufficiale pubblica le foto della Regina che sorride e sembra star bene. Ma i suoi medici le hanno vietato di passeggiare con i cani: riposo assoluto per la Sovrana più longeva del Pianeta.

Alcuni giorni fa, Elisabetta II ha dovuto cancellare tutti gli impegni istituzionali per un ricovero lampo: una sola notte e poi è ritornata al castello di Windsor. "Non solo buon umore, ma anche tanti impegni", avevano fatto sapere dal suo staff. Adesso non ci sono dubbi: le sue condizioni di salute sono migliorate ed il fatto che abbia utilizzato una delle piattaforme più comuni, Zoom, per incontrare due ambasciatori (Mr. Gunn Kim dalla Repubblica di Corea e Mr. Markus Leitner dalla Svizzera) fa ben sperare. Sullo sfondo, poi, c'è la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che è in agenda a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021. Elisabetta d'Inghilterra potrebbe partecipare in collegamento Zoom o Skype.

La vita di Elisabetta II sembra essere cambiata radicalmente con il protocollo medico: niente più alcool. Bye bye champagne a cena ed addio anche al suo amato Martini Dry, che era un must per le serale a corte. I suoi medici sono stati chiarissimi. Per lei un periodo di riposo assoluto: il 2020-21 è stato un periodo sicuramente molto difficile. Da una parte il Covid, poi la morte di suo marito Filippo e le beghe interne con l'addio di Harry, che ha lasciato Londra per andare a vivere negli Stati Uniti.

