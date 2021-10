Cartolina dal G20, i leader gettano la monetina nella Fontana di Trevi

31 ottobre 2021 a

a

a

Dopo la foto accanto ai medici e infermieri impegnati nella lotta al Covid nella seconda giornata di G2p0 arrivana un'altra cartolina, quella del lancio della moneta a Fontana di Trevi. Un augurio per i leader mondiali di tornare presto a Roma.

Da Draghi colpo di grazia ai no vax. I medici nella "foto di famiglia" del G20

Prima di spostarsi alla Nuvola di Fuksas per la seconda giornata dei lavori, i leader si sono concessi una passeggiata in centro che si è conclusa con una foto di gruppo a Fontana di Trevi, che per l’occasione è stata addobbata a festa con moquette azzurra sui gradini e granatieri schierati. E non è mancato il tradizionale lancio della monetina.

Clamoroso, Monti e Dibba all'unisono: come martellano Draghi, panico a La7

Una monetina da un euro coniata in Italia, sulla quale è raffigurato l’uomo vitruviano simbolo del G20. Quanto al primo ministro britannico, Boris Johnson, che ieri stato al Colosseo, questa mattina ha iniziato la sua giornata all’alba con una visita privata ai Fori Imperiali con la moglie Carrie Symonds per poi raggiungere i colleghi alla fontana d Trevi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.