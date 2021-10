L'ira di Burioni contro la pubblicità delle pompe funebri: "La maledizione!". Il manifesto choc sul vaccino

30 ottobre 2021 a

Il black humor nero è diventato un linguaggio usato nella pubblicità anche in quei settori dove l'ironia è sempre stata tabù, come quello delle pompe funebri. Sono sempre di più le compagnie che offrono servizi funerari infatti che cercano di colpire l'attenzione con manifesti e pubblicità social che sdrammatizzano l'idea della morte.

"Come si trasmette oggi". Covid, è cambiato tutto. Burioni lancia l'allarme

In origine fu Taffo, poi la moda è dilagata, ma i risultati non sono sempre geniali. Soprattutto quando si sovrappongono l'umorismo sulla dipartita e battute sul Covid. Il manifesto pubblicitario pescato dal mare del web dal virologo Roberto Burioni fa proprio capo a quest'ultima tipologia. Lo slogan pubblicitario recita "Non ti vaccinare", e il servizio offerto dalla compagnia di pompe funebri è un servizio a prezzo concorrenziale.

"Chi muore di Covid nonostante il vaccino" Burioni e il caso Colin Powell, qual è la verità

Un messaggio che fa indignare su Twitter Burioni che rilancia la foto e commenta: "Non esageriamo! La maledizione!". Insomma, a tutto c'è un limite, sembra dire il virologo.

