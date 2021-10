Che Tempo Che Fa, "chi muore di Covid nonostante il vaccino". Roberto Burioni e il caso Colin Powell

24 ottobre 2021 a

Morti dopo aver contratto il Covid nonostante il vaccino? Può succedere ai "pazienti sfortunati". Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa" nel corso della puntata di domenica 24 ottobre e dopo l'intervista a Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, schiera Roberto Burioni per spiegare ai telespettatori perché può succedere, anche dopo la vaccinazione completa, che il Covid con le sue complicazioni possa uccidere. Il caso più eclatante, sotto agli occhi di tutti e che ha colpito e ha fatto riesplodere l'asprissima polemica no vax, è stato il decesso di Colin Powell, l'ex segretario di Stato americano, che aveva 84 anni e lo scorso 18 ottobre è morto per complicazioni legate al coronavirus nonostante avesse ricevuto due dosi di vaccino.

"Quello che ci ha colpito è stato il fatto che Colin Powell sia morto di covid nonostante una vaccinazione completa. Questo ha dato il via al ragionamento ah il vaccino è inutile. Questo è sbagliato e questa sera vi spieghiamo perché" ha detto il virologo, professore di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

"E' un altro il discorso che va fatto: non tutti i pazienti rispondono egualmente alla vaccinazione - spiega il prof - E' molto importante considerare chi sono: i primi sono le persone che hanno un sistema immunitario indebolito da una malattia e questo è il caso di Powell". E ancora: "Pazienti che hanno subito un trapianto...Pazienti che stanno combattendo contro un cancro...i farmaci che si usano indeboliscono il sistema immunitario. Questi pazienti che anche se vaccinati avranno difese molto più deboli nei confronti del virus. Questi pazienti sfortunati che non possono avere una protezione piena e che possono avere conseguenze molti più gravi se si infettano, possono beneficiare moltissimo del fatto che grazie all'immunità di gregge il virus circoli molto di meno".

