Covid, allarme di Roberto Burioni: "Il virus non è più quello del 2020, come si trasmette oggi"

22 ottobre 2021 a

a

a

Nuovo allarme di Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. In un tweet, l’illustre virologo, ospite fisso del programma “Che Tempo Che Fa”, ha avvertito: “Il virus non è più quello del 2020, si trasmette in maniera immensamente più efficace via aerosol e questo è evidente anche all'osservazione empirica”, poi il colpo di grazia: “Possiamo dimenticarci il distanziamento, servono aerazione, filtrazione dell'aria, mascherine al chiuso. E soprattutto vaccini”. A corredo del messaggio il link di uno studio MedRxiv e bioRxiv dal titolo “Trasmissione aerea di SARS-CoV-2 su distanze superiori a due metri: una rapida revisione sistematica”.

Il virus non è più quello del 2020, si trasmette in maniera immensamente più efficace via aerosol e questo è evidente anche all'osservazione empirica. Possiamo dimenticarci il distanziamento, servono aerazione, filtrazione dell'aria, mascherine al chiuso. E soprattutto vaccini. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 22, 2021

Gli scienziati raccomandano l'aumento della distanza di sicurezza e dell'areazione in ambienti chiusi. Nello studio si legge: “È probabile che la trasmissione per via aerea a distanze superiori a due metri si sia verificata per alcuni o tutti gli eventi di trasmissione in 12 studi. Uno o più fattori hanno plausibilmente aumentato la probabilità di trasmissione per via aerea a lunga distanza, in particolare ricambio d'aria insufficiente (GRADE: certezza molto bassa), flusso d'aria di ricircolo (GRADE: certezza molto bassa) e canto (GRADE: certezza molto bassa ). In nove studi, i casi primari sono stati riportati come asintomatici, presintomatici o intorno all'insorgenza dei sintomi al momento della trasmissione”.

"Tre clamorosi errori". Il prof Vella rivela perché il Covid è riesploso

Poi le conclusioni: “Questa rapida revisione sistematica ha trovato prove di trasmissione aerea a lunga distanza di SARS-CoV-2 in ambienti di comunità indoor e ha identificato fattori che probabilmente hanno contribuito a questa trasmissione. Si rafforza la necessità di adeguate misure di mitigazione negli ambienti della comunità interna, in particolare una ventilazione adeguata con aria fresca e cautele con l'uso di sistemi di ricircolo dell'aria”.

Gran pasticcio nel rapporto sui decessi Per l'Iss morti di tutto, non di Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.