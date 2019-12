Barbara d'Urso e stelle e strisce. A Live c'è Ivana Trump con Rossano Rubicondi

Puntata imperdibile. Da Barbara d’Urso arriva Ivana Trump, l’ex moglie dell’attuale presidente degli Stati Uniti. Un vero scoop per la regina degli ascolti Mediaset. Ivana manca da tempo dall’Italia ed ha accettato in esclusiva di farsi intervistare in tv scegliendo il Live - non è la d’Urso, lo show di Canale5 del lunedì sera che sta facendo ascolti altissimi.

Ivana arriverà in studio con il suo ex marito (il quarto, per la precisione) Rossano Rubicondi. Lui, che vive tra l’Italia e l’America, ha fatto parlare di sé quando (poco prima della sua partecipazione a L’Isola dei famosi) sposò la Trump. Il loro matrimonio, però, è durato poco. Ma sembra, da indiscrezioni, che i due siano rimasti in ottimi rapporti. E stasera saranno ospiti nel segmento delle sfere per rispondere alle domande degli opinionisti. In studio ci sarà, secondo le prime spifferate, anche Loredana Lecciso. Stavolta siederà tra gli “sferati”. Soltanto poche settimane fa era stata ospite della d’Urso per raccontare a tutto tondo la sua lunga storia d’amore con Al Bano.