Ivana Trump contro Melania. Come la demolisce in tv

Matrimonio bis tra Ivana Trump e Rossano Rubicondi: l’annuncio in diretta a “Live – non è la d’Urso”. L’ex moglie di Donald Trump, l'uomo più potente del mondo, sta per convolare a nozze con Rossano, playboy italiano e già marito numero due. Poi la frecciatina a Melania Trump: "Non fa niente".

Rossano Rubicondi, ex naufrago sull’Isola dei Famosi con Belen Rodriguez, tiene sottobraccio la potente Ivana e annuncia: “Forse torniamo insieme, forse ci risposiamo, facciamo come Liz Taylor e Richard Burton. E’ da vent’anni che va avanti questo nostro rapporto d’amore e di affetto. Se dormiamo nella stessa stanza d’albergo? Sì è vero, nell’altro non ci sono proprio andato”. Vladimir Luxuria e Alba Parietti gli ricordano in maniera velata del flirt con Belen Rodriguez all’Isola di Famosi che gli costò il divorzio: “Facevi il bagno nudo. Sull’Isola si parla tanto, si dicono tante cose…” e Rubicondi farfuglia qualcosa visibilmente imbarazzato.

Per approfondire leggi anche: Ivana Trump mette a dieta gli obesi d'America

Lui finge di non ricordare, mentre Ivana Trump con grande schiettezza risponde a tutto: “Facevi il bagno nudo?? Son sconvolta. Però è vero che firmai un contratto prematrimoniale con Rossano, si divideva quello che era mio e quello che era suo. Le brutte affermazioni sui miei figli? Non mi sono piaciute, disapprovo, non piacerebbe a nessuna madre sentire quelle cose (“nullafacenti e cattivi”, nda), ma quando le persone sono arrabbiate si dicono cose che non si pensano, è stato un suo errore, i miei figli sono persone straordinarie”. Rubicondi invece smentisce di aver pronunciato frasi offensive e incolpa la stampa di aver ingigantito tutto e la butta sul ridere: “Il rapporto con la sua famiglia è metereopatico, quattro stagioni, ora con Donald è primavera”. L’imprenditrice ceca ha carattere da vendere e pure il dono dell’ironia tanto che sui 23 anni di differenza con Rossano Rubicondi fa spallucce: “Dico sempre che preferisco fare la babysitter che non la badante!”.

Non scherza su Melania Trump. A domanda di Barbara d’Urso risponde lanciando una shade epica: “Non mi dispiace, non mi ha fatto niente di male, io sono stata la prima moglie di Donald e lei la first lady, sono felice di non essere lì, non mi piace la politica e non mi interessa. Melania è bellissima, ma non fa niente, zero, si mette dei bellissimi vestiti, scende gli scalini dell’aereo, entra nella vettura e sparisce. Non fa niente”. Diverso il rapporto con il padre dei suoi tre figli e Presidente degli Stati Uniti: “Molto buono, ci sentiamo e mi chiede consigli”.