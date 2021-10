Pagamenti in contanti, dal 1° gennaio cambia la soglia. Ecco le sanzioni

25 ottobre 2021 a

Cambia la soglia di pagamento per i contanti. La legge numero 157 del 2019 la porta da 1.999,99 euro a 999,99. La precisione è importante perché può costare una sanzione: pagare 999,99 euro in contanti dal primo giorno del 2022 è lecito, pagare 1.000 euro, cioè un centesimo in più, no.

La nuova soglia viene applicata per qualsiasi tipo di pagamento. Questo significa che non solo l’acquisto di un bene o la prestazione di un professionista ma anche una donazione o un prestito a un figlio per una cifra di almeno 1.000 euro dovrà essere giustificato ed effettuato con un tipo di pagamento tracciabile come un bonifico. Nulla cambia, invece, per quanto riguarda prelievi e versamenti in banca, poiché non si tratta di trasferimenti di denaro tra due soggetti diversi ma di movimenti che interessano una sola persona.

Dal 1° gennaio 2022 cambieranno anche le relative sanzioni: dal 1° gennaio 2022 la sanzione minima scenderà a 1.000 euro. Regola, però, non valida per i professionisti o per chiunque non segnali le irregolarità alle direzioni territoriali: in tal caso, la sanzione resta fissata da 3.000 a 15.000 euro, quindi con una soglia minima pari al triplo rispetto a quella prevista per chi commette la violazione.

