Open arms, Osho micidiale su Richard Gere. Cosa cercano Salvini e Meloni su internet...

25 ottobre 2021 a

"La sinistra riparta da Richard Gere". Giorgia Meloni scherza così sull'ammissione, in qualità di testimone, dell'attore di Hollywood nel processo Open Arms che vede imputato a Palermo il leader della Lega Matteo Salvini per sequestro di persona.

Il nome dell'attore di American Gigolò e Pretty Woman, che in passato era stato in visita sulla nave della Ong, ha fatto parecchio rumore, in primis perché non si capisce come il suo contributo possa essere d'aiuto per individuare eventuali responsabilità dell'allora ministro dell'iInterno. E poi perché la "trovata" sembra più mediatica - e politica - che di sostanza, tanto che la satira sui social si è scatenata facendo spuntare miriadi di fotomontaggi e battute.

Sceneggiata anti-Salvini. Ci sarà pure Richard Gere al processo Open Arms

A colpire nel segno, come sempre, è Federico Palmaroli, il nome che si cela dietro le pagine social "Le più belle frasi di Osho". La foto parlante dell'autore satirico ceh i lettori de Il Tempo conoscono bene mostra Salvini e Meloni che compulsano uno smartphone. "Prova 'n po' a cercallo su Google: Richard Ghir, scritto Gere" dioce la leader di FdI al capo della Lega che risponde sconsolato: "Me dice Forse cercavi Richard Ginori?".

