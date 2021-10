24 ottobre 2021 a

Anche Richard Gere è stato ammesso tra i testimoni per il processo a carico di Matteo Salvini a Palermo. Il caso Open Arms e lo sbarco dei migranti in Italia rischia di trasformarsi in uno sceneggiato di Hollywood: il noto attore dirà la sua sulle azioni dell'ex ministro dell'Interno.

