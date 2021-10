Nazione non credibile, oltre il limite della decenza: a Giorgia Meloni cascano le braccia per Richard Gere testimone

24 ottobre 2021 a

Il noto attore americano Richard Gere testimonierà al processo Open Arms che vede imputato Matteo Salvini. Ieri a Palermo è andata in scena la prima udienza e il volto di Hollywood è stato ammesso come teste, accogliendo la richiesta della difesa di Open Arms secondo cui "Gere può riferire quali fossero le situazioni complessive a bordo della nave della Ong".

Sceneggiata anti-Salvini. Ci sarà pure Richard Gere al processo Open Arms

La decisione sul caso migranti ha mandato Giorgia Meloni su tutte le furie: “Ma quanto può essere credibile una Nazione nella quale si consente a un attore in cerca di visibilità di testimoniare contro un ex Ministro della Repubblica deridendo le nostre Istituzioni? Siamo - dice la leader di Fratelli d’Italia in un post su Twitter - veramente oltre il limite della decenza”.

