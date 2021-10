Alec Baldwin, spunta la vera dinamica dello sparo. "Comportamento sessuale inappropriato", il sospetto sul set di Rust

25 ottobre 2021 a

Si susseguono colpi di scena nel tragico caso della morte di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia uccisa da un colpo di pistola sparato con un'arma di scena, che doveva essere caricata a salve, dalla star di Hollywood Alec Baldwin durante le riprese del film "Rust", nel Nuovo Mexico.

L'attore, è quanto emerge dalle testimonianze della troupe, si stavai esercitando a estrare la pistola dalla fondina nell’ambito di una ripetizione. A dirlo alla polizia è il regista della pellicola, Joel Souza, rimasto ferito a sua volta alla spalla dallo stesso proiettile che ha ucciso la 42enne. L’agenzia Reuters precisa che, sempre secondo la deposizione di Souza, Baldwin, dopo aver estratto l’arma dalla fondina, l’ha puntata verso la telecamera, accanto alla quale si trovavano i due. In quel momento sarebbe partito il colpo fatale. "Stavo guardando (Baldwin, ndr) stando dietro alla spalla di Hutchins" e all’improvviso "abbiamo sentito come il rumore di una frusta e poi un forte colpo", ha dichiarato Souza. Che ha poi detto di "ricordare vagamente Hutchins lamentarsi del dolore allo stomaco e al petto". In seguito, ha aggiunto Souza, la direttrice della fotografia "si è accasciata ed è stata soccorsa a terra".

Non si tratta dell'unica novità emersa dalle indagini nelle ultime opre. Il Guardian riporta inoltre che Dave Halls, cioè l’assistente alla regia che ha consegnato l’arma a Baldwin dicendo che era "fredda", ovvero caricata a salve, era stato oggetto di lamentele per la sicurezza nel 2019. A ricordarlo è stata una donna della troupe del film, Maggie Goll, che due anni fa aveva protestato con i produttori di una serie tv per il comportamento di Halls sul set. Non aveva osservato il protocollo per l’uso sicuro delle armi sul set, ha affermato la donna. Inoltre l'uomo avrebbe avuto "un comportamento sessuale inappropriato" nell'ambito dello stesso lavoro.

Inoltre secondo il sito di gossip e novizie su personaggi famosi TMZ la pistola di scena utilizzata da Baldwin “era stata usata da alcuni componenti della troupe per gioco“, fuori dal set “utilizzando proiettili reali“. Una circostanza che fa emergere nuove, possibili responsabilità nella gestione delle armi sul set del film western.

