Controcorrente, "serve il vaccino obbligatorio". Clemente Mastella scarica i no-vax: ledono la libertà altrui

Clemente Mastella è stato confermato a sindaco di Benevento e, dopo aver vinto al ballottaggio, ora sta pensando anche a possibili progetti per la politica nazionale. L’ex ministro della Giustizia è ospite di Controcorrente, programma di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e dice la sua su quelle che possono essere le prossime mosse all’interno dell’arco parlamentare: “Se l'area di centro si unisce, il candidato che sostengono può essere il presidente della Repubblica. Mentre Silvio Berlusconi rischia di essere un candidato di bandiera del centrodestra. È ovvio che le persone non vanno a votare davanti a una strategia non-strategia e di corto respiro. O Fratelli d’Italia entra al governo o gli altri di Lega e Forza Italia escono. Perché questo comporta una anomalia. In politica non si possono venerare santuari diversi”.

Mastella salta a piè pari all’argomento vaccino anti-Covid: “Da me ci sono in ospedale quelli che non si sono vaccinati e quindi la cosa mette un po’ paura e preoccupazione, c’è una risalita. Voglio essere risoluto e dico che le strategie dell’Italia sulla campagna vaccinale hanno prodotto risultati. Siamo partiti - analizza il primo cittadini beneventano - da una situazione drammatica e man mano siamo diventati il Paese che ha meno drammaticità rispetto alla Germania, all’Austria, alla Francia e agli Usa, perché qualcosa è avvenuto. Figliuolo, che tutti quanti prendevano un po’ in giro si è rivelato un generale di grande capacità, le strategie a livello di amministrazioni locali si sono rivelate notevoli, siamo diventati interlocutori dei nostri cittadini. Se gli scienziati dicono che si deve arrivare al 90% di vaccinati e non ci si arriva perché ci sono quelli che protestano non lede la loro libertà, lede la libertà degli altri. Io sono - conclude scadendo le parole lettera per lettera - per il vaccino obbligatorio. Non se ne esce, se questo salva vite umane evidentemente bisogna far questo”.

