Belgio, la situazione contagi precipita: quarta ondata Covid con più vaccinati completi dell'Italia

Il Belgio ha più vaccinati completi dell'Italia: 73,2% della popolazione generale contro il 70,4% ma il Covid non gli risparmia la quarta ondata. "Deve prepararsi ad affrontare la quarta ondata di coronavirus" annuncia il ministro federale della Sanità Frank Vandenbroucke.

Nel Paese - tornato in rosso nella mappa dell'Ecdc aggiornata oggi - sono in aumento il numero di persone contagiate, ospedalizzate e anche quello dei decessi. Secondo le cifre fornite dall'istituto della sanità Sciensano, tra l'11 e il 17 ottobre sono state contagiate dal virus in media ogni giorno 3.249 persone, un incremento del 53% rispetto alla settimana precedente. In quell'arco di tempo sono decedute circa 12 persone al giorno, un aumento del 32% rispetto ai 7 giorni precedenti. I dati indicano inoltre che la settimana scorsa si sono registrate ogni giorno 87,7 ammissioni in ospedale, un aumento del 53% rispetto ai 7 giorni precedenti. Il tasso di positività, in base ai test effettuati, è arrivato al 13% mentre il tasso di riproduzione del virus è a 1,33.

