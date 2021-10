Francesco Facchinetti, dopo cazzotto di Conor McGregor anche il tapiro d'oro di Striscia la notizia

18 ottobre 2021 a

Dopo il cazzottone anche il tapiro d'oro. A Striscia la notizia, in onda lunedì 18 ottobre su canale 5, Francesco Facchinetti è il destinatario del beffardo riconoscimento del tg satirico. A consegnarlo come si consueto Vittorio Staffetti che ha intercettato il dj e showman dopo aver ricevuto un violento pugno in volto dal campione irlandese di MMA Conor McGregor durante una serata passata insieme a Roma.

Facchinetti nell'occasione ha ribadito che l'attacco del campione, un'autentica macchina da guerra sul ring delle arti marziali miste, è scaturito dal nulla. "Diciamo che era una delle serate più belle della mia vita, fino a quel momento" ha detto Facchinetti, grande fan del lottatore. "Ero con uno sportivo che apprezzavo tantissimo, ci stavamo divertendo, era una situazione molto tranquilla. Poi improvvisamente a Conor è andato 'off' il cervello e mi ha tirato una castagna in faccia da 20 cm. C’erano le telecamere, spero sia stato tutto filmato. Ha così tante guardie del corpo che lo seguono per difendere gli altri da lui", il racconto del figlio di Robi Facchinetti dei Pooh.

La messa in onda del Tapiro d'oro a Facchinetti ha scatenato qualche polemica su Twitter sulla scia dell'analogo riconoscimento dato ad Ambra Angiolini dopo la rottura della relazione con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, alla cui base ci sarebbe un tradimento. "a stanno dando il tapiro a Francesco Facchinetti perché ha preso un pugno? Ancora non si conoscono le dinamiche, comunque non fa ridere" scrive sul social dei cinguettii un utente.

