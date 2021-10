Che batosta per il centrodestra, ballottaggi amari da Roma a Torino. Tutti i verdetti

18 ottobre 2021 a

La sconfitta è innegabile. Il centrodestra esce male dai ballottaggi delle elezioni amministrative 2021. Solo Trieste regala un sorriso a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi mentre a Roma e Torino ha trionfato il centrosinistra rispettivamente con Roberto Gualtieri e Stefano Lo Russo. Pesa sul voto la bassa affluenza che si è attestata al 43,94 per cento rispetto 52,67 del primo turno.

Nella Capitale l'era di Virgia Raggi è definitivamente archiviata. Ha vinto Gualtieri con il 60,2 per cento su Enrico Michetti del centrodestra. "Dovremo lavorare perché si superi questo astensionismo, che ci addolora. Vogliamo costruire una bella politica partecipata, e da oggi inizia una fase in cui la nostra apertura sarà piena a tutti coloro i quali vogliono partecipare al riscatto di Roma", ha dichiuarato Gualtieri che questa sera festeggia a piazza Santi Apostoli: "Sarò il sindaco di chi mi ha votato ma anche di chi non mi ha scelto. Sarò il sindaco di tutta la città".

Anche a Torino verdetto favorevole al centrosinistra con Stefano Lo Russo eletto sindaco con il 59,2 per cento dei voti contro il 40,8 di Paolo Damilano. Si cambia musica a Trieste con Francesco Russo (centrosinistra) superato da Roberto Dipiazza (centrodestra) dopo un testa a testa. Dipiazza vince con con il 51,3% delle preferenze.

Il centrosinistra prende poi anche anche Varese, Latina e Cosenza. Nel centro lombardo Davide Galimberti è eletto sindaco con il 53,2%, Matteo Bianchi della Lega si ferma al 46,8%. A Latina il sindaco civico uscente Damiano Coletta (54,9 per cento) ribalta i pronostici e batte Vincenzo Zaccheo (centrodestra) con il 45,1 per cento. A Cosenza vince con il 57,59 % Franz Caruso del centrosinistra su Francesco Caruso (centrodestra, 42,41 %).

A Caserta con il 53,65 % è stato eletto Carlo Marino (centrosinistra), Gianpiero Zinzi ha raccolto il 46,35%. A Benevento confermato il sindaco uscente, il veterano Clemente Mastella che raccoglie il 52,7 per cento dei voti superando Luigi Diego Perifano del centosinistra (47,3 per cento).

