Il sondaggio che cambia tutto, da Mentana doccia gelata sulla festa del centrosinistra per i ballottaggi

Mentre si contano gli ultimi voti del ballottaggio delle amministrative 2021 che arridono al centrosinistra altre indicazioni, sulla politica nazionale, fanno capolino alla maratona elettorale di Enrico Mentana su La7, lunedì 18 ottobre. Già, perché finito il silenzio elettorale tornano i sondaggi sulle forze politiche e non mancano le sorprese.

La rilevazione Swg raccoglie le variazioni dell'ultima settimana, quella più calda per il confronto delle amministrative. A raccogliere la crescita maggiore è Fratelli d'Italia con il partito di Giorgia Meloni che guadagna lo 0,4 per cento e sale al 21,1. Dietro la Lega di Matteo Salvini, anch'essa in positivo (+0,2 per cento che si attesta al 19,4 per cento.

Chi canta vittoria oggi, ovvero il Pd di Enrico Letta, secondo il sondaggio cresce di due decimali e si attesta al 1,2 per cento.

Perde invece mezzo punto percentuale il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, eclissato in queste elezioni dall'assenza di candidati grillini nei ballottaggi delle città più importanti. L'M5s è oggi al 16,4.

Forza Italia è praticamente fermo al 7 per cento, Azione di Carlo Calenda non rinnova il boom delle settimane precedenti al voto: perde lo 0,2 per cento e va al 3,9.

Insomma, la sinistra canta vittoria dopo aver conquistato al ballottaggio i sindaci di Roma, Torino, Varese, Cosenza, Latina e Varese, ma alle politiche potrebbe essere una storia diversa, tutta da scrivere.

