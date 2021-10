Maria Giovanna Maglie annienta Vasco Rossi con una stoccata: "Ma quale antidolorifico..."

Giada Oricchio 15 ottobre 2021 a

a

a

Maria Giovanna Maglie punge Vasco Rossi: “Ma non voleva una vita spericolata?”. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo album “Siamo qui”, in uscita il 12 novembre prossimo, a Milano, il più famoso dei rocker italiani ha usato parole nette e adamantine verso chi non vuole vaccinarsi contro il Covid: "Il no vax pensa che ci sia un complotto perché tutto deve avere un motivo, non riesce ad accettare che sia un caso ma pensa ci sia dietro qualcosa. Provi a parlarci ma non puoi convincerlo, lui è convinto di quello e ha bisogno di crederlo perché la sua testa è così. Per questo mi dissocio da quello che dice Red Ronnie ultimamente quando va a parlare come opinionista tratta di argomenti che non conosce. Una volta ha detto che i testi dei rapper sono violenti e istigano i ragazzini alla violenza”.

Vasco Rossi ridicolizza i no-vax: pensano al complotto, inutile parlarci

Ed ecco il passaggio più duro: “Io credo nella scienza, se ho mal di denti prendo un antidolorifico. Non vado a parlare con un santone. La mia posizione la conoscete, ho obbligato a mettersi la mascherina chi veniva davanti casa mia a prendersi l'autografo. Le parole sono usate in modo vergognoso oggi. Quando sento urlare ‘libertà, libertà’ penso che la libertà non sia quello. La libertà ha senso quando è all'interno di un limite, altrimenti non è libertà ma caos. Noi negli anni '70 lo avevamo già capito, non mi aspettavo di tornare indietro come stiamo facendo ora”.

"Chi protegge i manifestanti non violenti?". La Maglie contro il silenzio di Draghi

Una chiara presa di posizione che non è piaciuta alla giornalista e opinionista tv, nota per le sue posizioni pro Lega. Maria Giovanna Maglie ha ripreso il discorso di Vasco Rossi e scritto un tweet dal sapore di sfottò: “Vasco Rossi ce l'ha con i critici di vaccino e greenpass, dice che lui crede nella scienza e 'quando ho un mal di denti prendo un antidolorifico'. Lo chiama così, #antidolorifico. #Volevaunavitaspericolata”.

Vasco Rossi ce l'ha con i critici di vaccino e greenpass,dice che lui crede nella scienza e "quando ho un mal di denti prendo un antidolorifico". Lo chiama così, #antidolorifico. #Volevaunavitaspericolata — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) October 14, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.