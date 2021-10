Stasera Italia, Maria Giovanna Maglie contro il silenzio di Mario Draghi: c'è un problema di ordine pubblico

11 ottobre 2021 a

Chi protegge i manifestanti non violenti quando si scatenano i disordini come quelli accaduti a Roma in occasione della protesta contro il green pass? A sollevare la questione nel corso della puntata dell’11 ottobre di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, è Maria Giovanna Maglie, che punta il dito contro Draghi stesso: “C’è stata sabato una grande manifestazione popolare, piena di gente per bene, che anche perché era gente per bene e non organizzata avrebbe dovuto essere protetta per la sua libertà di espressione, per protetta intendo dire inquadrata e non lasciata allo sbando. C’erano qualche centinaio di facinorosi lasciati liberi, sappiamo fino alla nausea la storia del daspo e di questo (Giuliano Castellino, ndr) lasciato parlare. Hanno percorso 2,6 km da Piazza del Popolo fino alla Cgil, hanno rotto i vetri di Via del Corso, uno dei pazzi è andato al Pronto Soccorso dell’Umberto I in totale libertà”.

“C'è - evidenza la giornalista in collegamento - un problema di ordine pubblico. Mario Draghi, oltre al dovuto omaggio alla Cgil assalita, doveva dire due parole su come lo Stato oggi, davanti a due manifestazioni frutto di errori politica, garantisca anche la sicurezza di chi vuole manifestare”.

"C'è un problema di ordine pubblico. Lo Stato deve garantire anche la sicurezza di chi vuole manifestare" @mgmaglie sulla violenza che si è scatenata sabato a Roma #StaseraItalia pic.twitter.com/WxpAI1DIaa — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 11, 2021

