Manifestazione No-Green pass, donate rose alla Polizia: "Gesto di pacificazione nazionale"

Schiaffo ai violenti e a chi ha dipinto come fascista la piazza di sabato scorso. L'iniziativa è partita dalle donne che, con un piccolo corteo si sono staccate per un momento dalla manifestazione No Green Pass in corso a Roma al Circo Massimo, e prima dell'inizio del dibattito hanno voluto esprimere la loro dichiarazione di pace, consegnando una rosa ai poliziotti del Reparto Mobile. "Questa è per voi" ha detto una manifestante, cedendo la rosa al poliziotto. "Un segno di pacificazione nazionale - ha urlato dal palco l'avvocato Edoardo Polacco - noi siamo il popolo e il popolo non è violento". L'area sta iniziando man mano a riempirsi di persone provenienti da ogni parte d'Italia, dalla Sicilia al Piemonte. "Libertà" e "No Green Pass" recitano alcuni striscioni. Si stimano al momento all'incirca 3/4000 presenze.

