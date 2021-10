La sconvolgente rivelazione di Federica Pellegrini su Massimiliano Rosolino: "Avevo 16 anni e..."

15 ottobre 2021 a

a

a

Ottavo Tapiro d’oro consegnato da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia alla campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Il motivo? Le parole del suo ex collega Massimiliano Rosolino, che ha detto: «Fede o la ami o la odi. È sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra anche adesso, diciamo la verità».

Si presenta in studio così, il look assurdo della Incontrada lascia Siani senza parole

«Grazie per il Tapiro, mi sono davvero attapirata», ha dichiarato la ’Divina' ai microfoni di Striscia. «Ci sono rimasta male perché quando lo incontro, Massimiliano è sempre molto piacevole. Avrei preferito che quelle cose me le dicesse vis-à-vis». «C’è stato un flirt tra voi?», le chiede Valerio Staffelli. «Flirt è una parola grossa. C’è stato qualche bacio», ammette per la primissima volta la campionessa veneta. «Ma io allora avevo 16 anni e lui dieci di più, 26», conclude nell'intervista del 15 ottobre con il programma di Canale5.

Tapiro a Ambra dopo il tradimento, la Lucarelli contro Striscia la Notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.