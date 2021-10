"Se Giorgia Meloni vuole governare... " le condizioni di Gomez sul Quirinale. Ormai giocano a carte scoperte

Giorgia Peretti 12 ottobre 2021 a

a

a

“Sciogliere Forza Nuova e votare Liliana Segre al Quirinale”. Peter Gomez suggerisce a Giorgia Meloni le condizioni per l’ascesa al governo di Fratelli d’Italia. Il direttore del Fattoquotidiano.it è ospite a “L’aria che tira”, martedì 12 ottobre, per commentare gli ultimi scontri nelle manifestazioni delle piazze “No-green pass”. Ma nell’elencare i punti per la salita al governo di FdI, inciampa nella gaffe prontamente ripresa dalla conduttrice, Myrta Merlino.

Il terribile sospetto della Meloni: strategia dietro le manifestazioni, utilissime al governo

Per il giornalista, la Meloni dovrebbe tagliare definitivamente i ponti con "le galassie neofasciste": “deve fare i conti con il suo album di famiglia FdI”. Ma sottolinea “non bisogna confondere questo tipo di proteste di piazza con le squadracce fasciste che abbiamo visto in azione”. Poi prosegue scivolando in un lapsus freudiano: “Se la Meloni vuole andare al governo deve firmare la mozione per lo scioglimento di Fratelli d'Italia”.

L'iporisia della sinistra che non vuole il centrodestra in piazza

“No di Forza Nuova, non FdI. Per carità di Dio”, lo riprende Myrta Merlino. “Si, Forza Nuova, scusate un lapsus mi scusi Guido (Crosetto, fondatore di FdI, ospite anche lui in collegamento nda)”, si giustifica Gomez. “Un lapsus terribile”, sottolinea la padrona di casa.

Montanari perde ancora la testa: Lega e Fratelli d'Italia compromessi con i fascisti

Dopo le scuse prosegue il suo intervento con il suggerimento del nome da candidare per la corsa al Quirinale: “Mi scusi con Giorgia (ribadisce a Crosetto nda) ma quello è un passaggio obbligato (sciogliere FN nda). In occasione dell’elezione del presidente della Repubblica la destra dovrebbe proporre presidente Liliana Segre. Quello sì che sarebbe un segnale chiarissimo rispetto a tutta le vicende, non lo dico per scherzo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.