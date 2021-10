Forza Nuova, la Polizia Postale ha sequestrato ed oscurato il sito

11 ottobre 2021 a

La Polizia Postale ha notificato un provvedimento di sequestro del sito internet del movimento neofascista Forza Nuova. Il sequestro del portale, confermato da fonti di polizia, è avvenuto sul disposizione della procura di Roma in relazione all’inchiesta sul corteo dei No Vax e no Green pass di sabato a centro. Il reato contestato è quello di istigazione a delinquere aggravato dall’utilizzo di strumenti informatici o telematici.

Nel frattempo dopo la convalida dell’arresto del catanese, questa mattina, accusato di aver picchiato con un bastone diversi videoreporter e aggredito le forze dell’ordine nel corso degli scontri durante la manifestazione no green pass di sabato pomeriggio a Roma, sono stati convalidati gli altri arresti anche per gli altri 5 uomini fermati. Il gip ha disposto il carcere per Fabio Corradetti e Iorio Pilosi. Per Maurizio Bartolucci e Valerio Pellegrino ha disposto, invece gli arresti domiciliari mentre, per Gennaro Imperatore, solo l’obbligo di firma. Corradetti, figlio della compagna di Giuliano Castellino leader di Forza Nuova, avrebbe avuto «un ruolo decisivo - dice il giudice - negli scontri in via del Corso». Pilosi avrebbe ammesso di voler occupare il Parlamento.

