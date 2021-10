L'Aria Che Tira, Francesco Borgonovo su no green pass zittisce la sinistra e spiazza Myrta Merlino

Giada Oricchio 11 ottobre 2021 a

“La matrice fascista delle violenze del corteo di Roma è una ca**ata, una balla”. Francesco Borgonovo, vicedirettore de “La Verità”, spiazza Myrta Merlino a “L’Aria che Tira”, l’approfondimento politico di LA7, lunedì 11 ottobre. Il tema è la violenza di sabato a Roma durante il corteo “No green pass”. Gli scontri sono stati condannati da tutte le forze politiche compresa Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia che però ha sottolineato di “non conoscere la matrice”.

Merlino ricorda che sono stati arrestati i due capi di Forza Nuova, Fiore e Castellino, e che dunque la matrice di estrema destra è cosa indubbia. Una ricostruzione che fa saltare sulla sedia Borgonovo: “Stiamo delirando. Ho sentito finora cose da matti. A Milano sono state arrestate 60 persone metà delle quali anarchiche, voi pensate che chi protesta siano fascisti perché hanno arrestato una decina di persone di Forza Nuova, alcune già note alle forze dell’ordine”.

La conduttrice gli ricorda l’assalto alla Cgil, un vulnus al mondo che lavora e alla rappresentanza sindacale, ma il vicedirettore liquida il fatto così: “E’ una cosa da dementi, gli stessi giornali che oggi gridano fuori da ogni logica al fascismo e al pericolo dell’orda nera, erano gli stessi che accusavano la Cgil di fare l’occhiolino ai no vax. Sono fascisti anche i camionisti, le badanti, gli industriali, chi non si vaccinano per diversi motivi? In una democrazia contano le azioni e non i pensieri, si puniscono le azioni”. Inevitabilmente scoppia l’alterco con Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana che cita la Costituzione: “L’apologia di fascismo è reato”.

Borgonovo tira dritto parlando di regime: “State strumentalizzando decine di imbecilli a fronte di chi protesta da settimane per problemi che esistono veramente. Mettete in galera tutti i fascisti di questo mondo, ma i problemi restano lì, i problemi del Green Pass, delle aziende che non hanno le persone da far lavorare restano lì. Fate pure tutta la vostra cagnara sul fascismo che non esiste. Quando vanno alle elezioni, quelli di Forza Nuova prendono lo 0,5%, poi capisco che Fratoianni ha bisogno di Forza nuova per esistere. Se Forza Nuova e Lealtà e Azione sono organizzazioni neofasciste? Sì si richiamano apertamente al fascismo e lo rivendicano sul loro sito” e conclude con un giudizio che lascia senza parole lo studio di LA7: “La matrice fascista degli scontri a Roma e tecnicamente una ca**ata, è una balla. Dire che le proteste contro il GP hanno matrice fascista è una cretinata enorme. E i colpevoli sono stati arrestati. Sciogliere Forza Nuova, CasaPound, ecc non c'entra niente, in base a cosa si fa? Vi basate sulla Costituzione, la stessa che il Governo aggira sistematicamente”. Merlino allarga la braccia sconsolata, non concorda con Borgonovo e passa oltre.

