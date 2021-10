No Green pass a Roma, Massimo Giannini contro Giorgia Meloni: "Quella feccia è fascista e ce l'ha in casa"

Giada Oricchio 11 ottobre 2021 a

“Giorgia Meloni non può governare l’Italia”. Lo ha scritto nero su bianco Massimo Giannini. Nel suo editoriale dal titolo “Cercando la matrice”, il direttore de “La Stampa” ha commentato le dichiarazioni di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, sulle violenze delle organizzazioni di estrema destra, fra cui Forza Nuova, al corteo No green pass di sabato a Roma.

Giannini osserva: “Dopo il Sabato Nero, avevamo chiesto ai leader della destra italiana un’assunzione di responsabilità. (…). Guardate le immagini di quella truce Marcetta su Roma. Osservate le facce degli squadristi che hanno assaltato la Cgil, come gli arditi del Ventennio devastavano le Camere del lavoro e abbiate il coraggio di riconoscere che quei fatti e quelle facce appartengono al vostro “album di famiglia”, ancora macchiato dalle scorie del neofascismo. Purtroppo non l’hanno fatto”.

Massimo Giannini esprime disappunto per le parole di Giorgia Meloni: “Ha detto è squadrismo, ma non conosco la matrice”. Dunque non bastano i 12 arresti, tra i quali due capi bastone di Forza Nuova e un fondatore dei Nar. A quanto pare, bisogna ancora cercare la “matrice”. E attacca senza se e senza ma: “Questa mistificazione politica è inaccettabile”.

Il direttore del quotidiano torinese riconosce che il governo ha pasticciato sul Green Pass, che c’è caos tra le aziende e i lavoratori, che la rabbia sociale è esacerbata dalla pandemia e anche che ci sono state gravi carenze degli apparati di sicurezza, ma sottolinea anche: “Quella feccia è fascista, è diffusa e lei ce l’ha in casa. Finché non lo riconosce e non fa piazza pulita, invocando lei per prima la messa al bando di tutte le sigle e le teste calde che inneggiano al Duce, può guidare Fratelli d’Italia, ma non governare l’Italia”.

