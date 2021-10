Sicilia, gli offrono una mazzetta da 50mila euro ma l'assessore di FdI registra tutto: scattano le denunce

09 ottobre 2021 a

L’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana Manlio Messina ha rifiutato una tangente da 50mila euro per un evento musicale da 500mila euro e, insieme al capo segreteria tecnica, ha denunciato tutto facendo individuare l’intermediaria e i mandanti del tentativo di corruzione.

A raccontare la storia è il sito LiveSicilia che si riferisce a fatti dell'aprile di quest'anno, poco prima dell'estate. "Un’intermediaria contatta il capo segreteria tecnica di Manlio Messina, fidatissimo del leader di Fratelli d’Italia nominato in giunta da Nello Musumeci. Propone un progetto per un evento di spessore, che prevedeva una sponsorizzazione della Regione per 500mila euro. Iniziano le verifiche del progetto, il capo segreteria tecnica si muove con discrezione. L’intermediaria propone, verbalmente, una tangente da 50mila euro per 'finanziare il partito' o 'metterli in tasca'", si legge sul sito.

La proposta indecente viene rispedita al mittente dai due. Ma dopo la promessa verbale "l’intermediaria cerca di essere più persuasiva e mette tutto nero su bianco", con alcuni messaggi "a tempo" che si cancellano dopo la lettura. Peccato che l'assessore in qualche modo era riuscito a documentare i messaggi e denunciando tutto. La vicenda, scrive il sito che promette ulteriori sviluppi, coinvolge nomi di peso della politica siciliana.

