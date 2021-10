I due ex coniugi si sfidano al ballottaggio, che botte a Lentini

08 ottobre 2021 a

a

a

Storia incredibile in Sicilia. Lui Stefano Battiato, 48 anni, avvocato ed ex consigliere comunale di centrodestra. Lei, Francesca Reale, insegnante in quel di Lentini e consigliera comunale di centrodestra. Si innamorano e nel 2017 si sposano ovviamente nell’aula consiliare.

Nel giro di 3 anni il matrimonio si spezza per tradimenti e i due si separano. Si separa anche il centrodestra, con i due ex coniugi che si candidano a sindaco per sfidare quello uscente e altre liste di sinistra. Lui con Forza Italia e Fratelli di Italia, lei con Lega e centristi di centrodestra. Nonostante la guerra dei roses personale cercano di non incontrarsi mai in campagna elettorale e tengono toni soft nelle interviste. Lui ha scritto di lei: "Sinceramente non avrei mai voluto sfidare nessuno che ha fatto parte della mia famiglia, per un forte rispetto verso chi ha fatto parte della mia famiglia, per un forte rispetto verso chi ha fatto parte della mia vita, verso la città, per me stesso e i miei valori". E lei di lui? "Quando ho iniziato la campagna elettorale ho chiesto il massimo rispetto per tutti i candidati, cosa che ho attuato e che continuerò a fare fino all'ultimo giorno".

Ma la meraviglia è che marito e moglie in corso di separazione sono i due sindaci al ballottaggio per Lentini. Che botte ragazzi!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.