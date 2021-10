Ancora Instagram down, problemi anche per Facebook e WhatsApp. Cosa succede ai social di Zuckerberg

08 ottobre 2021 a

Ci risiamo. Ancora problemi per gli utenti di alcuni dei social network più diffusi, quelli che fanno capo a mr Facebook Mark Zuckerberg. Dalle 20 di venerdì 8 ottobre le segnalazioni di malfunzionamenti di Instragram ma anche di WhatsApp, Messenger e lo stesso Facebook si stanno moltiplicando in tutta Italia, secondo qunto riporta il sito specializzato Down Detector.

Su Twitter gli hashtag #instadown e #instagramisdown sono balzati di nuovo in testa ai temi più caldi della serata.

Il disservizio è stato avvertito tre giorni dopo il crash clamoroso di tre giorni fa, un “black out”di sei ore in cui Facebook, WhatsApp e Instagram hanno smesso di funzionare in tutto il mondo. Per la rivista finanziaria Fortune l'interruzione dei tre social avrebbe fatto registrare per Mark Zuckerberg perdite dell'ordine di 100 milioni di dollari.

In una dichiarazione rilasciata dopo il black out Facebook aveva attribuito il disservizio ad alcune modifiche apportate internamente alla configurazione dei router dell’azienda. Modifiche che evidentemente non hanno avuto il risultato sperato. “Le modifiche alla configurazione sui router della dorsale che coordinano il traffico di rete tra i nostri data center hanno causato problemi che hanno interrotto la comunicazione”, aveva spiegato il vicepresidentte di Facebook Santosh Janardhan. Ora la storia si ripete?

