WhatsAppdown con Facebook e Instagram, i social non funzionano

04 ottobre 2021 a

a

a

Whatsappdown, Instagramdown e Facebookdown. "Il bello è che vanno down sempre nei momenti migliori" cinguettano gli utenti rimasti senza social tranne Twitter: un improvviso ko nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre ha mandato in tilt l'app di messaggistica e i social network di Mark Zuckerberg. Sul sito downdetector si registra un'impennata di segnalazioni di disservizi e problemi da parte degli utenti per il crollo delle piattaforme che è avvenuto in tutta Europa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.