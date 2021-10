Maria Giovanna Maglie, bomba sul governo Draghi. "La pacchia è finita, per il green pass succederà un casino"

06 ottobre 2021 a

a

a

L'analisi del voto, lo strappo della Lega sulle tasse, le cause dell'astensionismo. Tanti i temi sul tavolo mercoledì 6 ottobre a L'arai che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. La giornalista Maria Giovanna Maglie, in collegamento, offre la sua lettura sui nuovi equilibri politici dopo le amministrative.

Da Draghi bomba a orologeria sulla casa. Quando scatteranno le supertasse

A partire da quello tra dem e grillini. "Allearsi con i 5Stelle è pericoloso per un partito strutturato come il Pd. Hanno sventato l'ipotesi di una alleanza alla pari, i 5Stelle sono la ruota di scorta. Ma sono sempre perniciosi. Lo hanno dimostrato nel governo gialloverde", afferma Maglie.

"Ora da ieri celebrano solo le magnifiche sorti del Pd che ha stravinto" ironizza la giornalista. Le delusioni a Milano e Napoli per il centrodestra sono "evidenti" ma su Roma "la partita è aperta". Saranno decisivi i voti andati a Carlo Calenda al primo turno. "Secondo lo stesso Calenda il suo elettorato è misto, difficile prevedere chi sosterrà" tra Michetti e Gualtieri nel ballottaggio della Capitale. "Il centrodestra nei prossimi 15 giorni dovrà puntare a recuperare l'astensionismo".

Salvini si è stufato e ora Draghi rischia grosso. Il retroscena sul cdm

Sul tavolo il gesto clamoroso dell'abbandono, da parte dei ministri della Lega, del cdm sulla delega fiscale. Lo strappo di Matteo Salvini è destinato ad aprire ferite più profonde nel governo? "C'è una fetta di opinione pubblica" a cui non va giù "l'unanimismo di questo governo e non ha sopportato che la Lega ha detto di sì a certe cose. Molti non sono andati a votare per questo", argomenta la Maglie. "Si è fatto finta che la gente contraria al green pass fossero quattro gatti ma non è così, l'unanimismo ha dato fastidio e non sono andati a votare". Insomma, per il governo "la pacchia è finita", attacca la giornalista. "Non si può consentire anche la delega in bianco sulle tasse come se Draghi fosse Monti", quindi Salvini ha fatto bene a dire no a una legge delega che autorizza "se non oggi, domani" un aumento delle tasse a cui il leader della Lega aveva già espresso parere negativo, ricorda la giornalista.

Molto fango per nulla. Ecco le chat che scagionano Luca Morisi

"Il green pass è stata l'ultima goccia" dice la Maglie provocando la reazione di Myrta Merlino: "Una donna intelligente come te, non sono d'accordo..." "Ci sono italiani che dal 15 ottobre faranno casino. E tu vedrai se sarà così", è la previsione della Maglie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.