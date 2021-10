L'Italia si libera di AstraZeneca e regala 1,2 milioni di vaccini all'Iran

05 ottobre 2021 a

a

a

L'Italia dona 1,2 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca all’Iran. L’annuncio è stato dato dall’ambasciatore italiano in Iran, Giuseppe Perrone, nel corso di evento organizzato dall’ambasciata d’Italia a Teheran per illustrare alle autorità e al pubblico iraniani il contributo del Paese alla lotta contro il Covid-19 in Iran. "La donazione dell’Italia di 1,2 milioni di dosi del vaccino Astrazeneca all’Iran tramite il meccanismo COVAX - ha detto Perrone - testimonia i profondi legami di solidarietà e l’antica amicizia esistenti tra i due Paesi".

"L'unico rischio". Morti per il vaccino, l'ultima provocazione di Burioni

Non è la prima volta che il governo Draghi regala le dosi del siero di Oxford ad altri Paesi. Lo ha già fatto donando 1,5 milioni di dosi alla Tunisia a inizio agosto, altre 812mila al Vietnam un mese dopo, 100mila al Kosovo a settembre e ora quelle all'Iran. Una scelta quasi obbligata visto che queste fiale sono rimaste inutilizzate dopo il clima di sfiducia che si è creato in primavera a causa dei continui cambi di rotta delle autorità regolatorie. Se non vengono donate, il rischio più che concreto è che scadano e debbano essere buttate.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.