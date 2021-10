Vaccino mRna, clamoroso Grillo sul generale Figliuolo: lo corregge e ha pure ragione

04 ottobre 2021 a

"Chissà poi cosa mi iniettano ma altro non è che un po' di virus e contro i virus si combatte da sempre". Per il commissario all'emergenza Covid, il generale Figliuolo, il vaccino mRNA “altro non è che un po' di virus”. Lo dichiara in tv davanti alle telecamere di Che Tempo Che Fa intervistato da Fabio Fazio che lo interroga sulle paure degli italiani che ancora non vogliono vaccinarsi. Ma in verità il virus inattivato è nei vaccini tradizionali a vettore virale usati fino al 2020. Ma il garante del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo non ci sta e umilia il generale sui social rilanciando il video clamoroso: "La vostra vita è nelle mani di persone che neanche sanno che nei vaccini mRNA il virus non c'è".

Adesso lo capite perché abbiamo perso la guerra? https://t.co/WpZIRMwlxd — Peppe Brillo (@Beaoh11) October 4, 2021

