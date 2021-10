Quale tipo di pepe avete in casa? Allarme salmonella, la confezione ritirata dai supermercati

02 ottobre 2021 a

Rischio microbiologico, ovvero Salmonella. Occhio alle spezie che avete acquistato recentemente. Il ministero della Salute infatti venerdì 1 ottobre ha reso noto il richiamo di una particolare confezione, scattato il 28 settembre, di una spezia molto utilizzata in cucina. Il prodotto a essere ritirato dai negozi è "Pepe con macinino - Varietà 'Steakpfeffer'" a marchio ALDI Srl. Si tratta della confezione da 95 grammi dotata anche di macinino, prodotta da Inutec s.r.o. nello Tstabilimento rida 5. Kvetna 1560; 34901 Stribro; Repubblica Ceca.

Il richiamo disposto dal ministero della Salute riguarda i lotti di produzione 125111 e 125989 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato a 07/2024 e 08/2024 in vendita nella catena di supermercat ALDI.

Il motivo del richiamo, si legge nel documento diffuso dal ministero, è la "possibile contaminazione del prodotto da Salmonella", il pericoloso batterio che può provocare tra l'altro la salmonellosi.

Il Pepe con macinino - Varietà “Steakpfeffer” BBQ, anche denominato "varietà 'Steakpfeffer-Preparazione a base di pepe nero in grani per carne con macinino' con lotto 125111 (TMC 07/2024) e 125989 (TMC 08/2024) non deve essere consumata e può essere restituita in qualsiasi punto vendita ALDI. Per informazioni si prega di contattare il servizio clienti ALDI, al seguente numero telefonico: 800 370 370 (lun-ven 08:30-17:00, sab 08:00-14:00)", si legge nella nota del ministero della Salute.

