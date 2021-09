Brodo vegetale ritirato, i lotti di dado contaminato: "Non usatelo"

30 settembre 2021 a

Il ministero della Salute lancia l'allarme sul dado per brodo vegetale contaminato. Una raffica di lotti, preparato per brodo e insaporitore, richiamati perché pericolosi e riportati nel dettaglio sul sito. I marchi finiti nel mirino sono: Dialbrodo, Mon Bouillon e Mister Mix. Il maxi stop nei supermercati è avvenuto a causa della presenza di un allergene non dichiarato: l'arachide. Infatti sull'avviso di richiamo si legge: “pericoloso per le persone allergiche per arachidi non dichiarati in etichetta”.

Nel dettaglio i lotti ritirati:

Granulare per brodo e condimento a base di glutammato Dialbrodo Delicato, in confezione da 250 grammi appartenente ai lotti numero 020087, 020129, 020199 e 020255 con i Tmc 02/2023, 04/2023, 06/2023 e 08/23;

Granulare per brodo e condimento a base di glutammato Dialbrodo Gusto Ricco, in confezione da 1 kg appartenente ai lotti numero 020094, 020191, 020248, 020268, 020318, 021119, 020114, 021168 e 021246 con i Tmc 03/2023, 06/2023, 08/2023, 10/2023, 03/2024, 05/2024, e 08/2024;

Granulare per brodo e condimento a base di glutammato Dialbrodo Gusto Ricco, in confezione da 3 kg appartenente ai lotti numero 020136, 020169, 020191, 020268, 020318, 020114, 021078 e 021168, con i Tmc 3/2023, 4/2023, 5/2023, 6/2023, 08/2023, 10/2023, 02/2024, e 05/2024;

Preparato per brodo e condimento con estratto di lievito Mon Bouillon, in confezione da 200 grammi appartenenti ai lotti numero 020069, 020090, 020097, 020111, 020132, 020160, 021053, 021081, 021109, 021123, 021179, 021200, 020202, 020258, 020314, 020328, 020344, 021011 e 021018, con i Tmc 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 01/2022, 03/2022, 05/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, e 01/2023

Insaporitore vegetale Mister Mix, in confezione da 200 grammi appartenente ai lotti numero 020069, 020090, 020097, 020111, 020132, 020146, 020160, 020182, 020202, 020244, 020258, 020272, 020314, 020328, 020344, 020349, 021011, 021018, 021046, 021053, 021067, 021081, 021088, 021123, 021109, 021144, 021179 e 021200, con i Tmc 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 03/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, e 09/2022. Il richiamo è stato segnalato anche dai supermercati Iper e Coop.

