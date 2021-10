Roberto Gualtieri imbraccia la chitarra, imbarazzo in studio. Cosa suona a L'aria che tira e Myrta Merlino...

01 ottobre 2021 a

Si gioca la carta musicale Roberto Gualtieri. Il candidato sindaco del Pd a Roma, in chiusura di intervista con Myrta Merlino si è esibito in una performance con la chitarra a L'aria che tira, il programma di La7 in onda venerdì 1 ottobre. L'ex ministro dell'Economia è chitarrista capace, e lo dimostra prima con una versione strumentale de "Garota de Ipanema / Girl from Ipanema", canzone manifesto della bossa nova scritta da Antonio Carlos Jobim e interpretata da un numero infiinito di artisti in tutto il mondo.

Ma Gualtieri è candidato per governare Roma non la città di Rio de Janeiro, e così la conduttrice gli chiede un brano che sia più in tono con il Campidoglio e meno con la statua del Cristo Redentore.

Così il candidato del centrosinistra dopo un omaggio ad Armando Tovajoli, autore delle musiche per i testi di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, attacca con "Roma nun fa' la stupida stasera", evergreen capitolino. Con qualche imprecisione in più rispetto alla bossa nova con la Merlino che teme la "stecca". Ma dopo un iniziale passo falso l'ex ministro si scioglie e conclude l'esecuzione.

Intanto in un post su Facebook Gualtieri ha ringraziato "i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina che in questi giorni sono al lavoro, con impegno, dedizione e professionalità, per garantire lo svolgimento ordinato ed efficiente delle operazioni di voto. Occasioni come questa ricordano a tutti l’importanza della macchina amministrativa e del suo ruolo nella vita dei cittadini. Un tema che sarà fondamentale anche per affrontare con successo le tre tappe del PNRR, del Giubileo e della candidatura ad Expo 2030. Roma può vincere queste sfide se torna a realizzare progetti ambiziosi e se rimette finalmente al centro il rilancio della macchina amministrativa della città". Insomma parla già da sindaco...

