Dritto e Rovescio, la rom inguaia Virginia Raggi: grazie a lei ho la casa popolare anche se rubo

01 ottobre 2021 a

a

a

È la "numero uno" a Roma, Virginia Raggi. Se non per i sondaggi, almeno per i rom della Capitale. L'endorsement di una nomade di un campo rom arriva giovedì 30settembre a Dritto e Rovescio, la trasmissione condotta su Rete 4 a Dritto e Rovescio.

Raggi a caccia della disperata rimonta. Ma si becca la contestazione e riesce solo a balbettare

"Non danno lavoro sindaci e politici, e io vado a rubare. Io non sono onesta, dico la verità, ma rubo per mantenermi e andare avanti" dice all'inviato Mediaset una donna rom durante un servizio girato nella periferia di Roma a pochi giorni dalle elezioni comunali che decideranno il sindaco della Capitale.

Video su questo argomento Flop Raggi al mercato romano: azzittita dai contestatori è costretta alla fuga

"Vestiti, scarpe, soldi, rubo quello che capita. Mi hanno arrestato milioni di volte, poi mi rilasciano. Qui (nel campo nomadi, ndr) vegono sempre politici, tutti razzisti contro i rom. Tranne la Raggi, che ringraziamo, è la numero uno. Ci ha dato la casa popolare..." dice la donna difendendo a spada tratta la sindaca del Movimento 5 stelle, parlando on un italiano che definire stentato è un eufemismo

"Io e lei siamo romane”. Gaffe della Raggi con la Merlino: gelo e imbarazzo in studio

Un ringraziamento fatto sicuramente col cuore e in buona fede ma che potrebbe non essere accolto positivamente dalla grillina che tenta la complicata riconferma al Campidoglio.

"Raggi è buona ci ha dato la casa popolare"



I Rom ringraziano la Raggi#Drittoerovescio pic.twitter.com/tFJRxJoGzC — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) September 30, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.