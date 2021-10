Poggia sul nastro della cassa il cadavere del figlio accoltellato, orrore al supermercato

01 ottobre 2021 a

I carabinieri sono intervenuti in un supermercato di Città della Pieve (Perugia), dove una 43enne ungherese aveva adagiato sul nastro trasportatore di una cassa il corpo senza vita del figlio di 2 anni, che presenta numerose ferite d’arma da taglio al collo e al torace. La donna, in stato confusionale, è stata portata in caserma. La sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria.

