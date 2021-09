21 settembre 2021 a

a

a

I concerti non si fanno più. Le chiusure Covid hanno messo in ginocchio l'intero settore musicale. E allora? Emis Killa e Angelo Duro mettono in scena una protesta surreale in supermercati e McDonald's.

Eccoli in azione sotto gli occhi esterrefatti di commessi e cassieri. Che, dopo i primi attimi di spaesamento, li hanno accompagnati fuori...fino alla prossima protesta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.