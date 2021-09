Sesso in auto, cede il freno a mano e l'amplesso finisce malissimo

28 settembre 2021 a

a

a

Nel pieno di un amplesso, travolti dalla passione più ardente, non si sono accorti d'aver tolto il freno a mano. Così sono precipitati giù dalla collina. È successo a una coppia nel Derbyshire, in Inghilterra. A riferire la terribile avventura di due ragazzi, i tabloid britannici, ripresi da Il Fatto quotidiano. I due giovani si erano appartati in un’area isolata e avevano iniziato ad amoreggiare nella loto Toyota Yaris. Senza rendersene conto, però, hanno colpito il freno a mano, che si è disinserito un una frazione di secondo. Così la macchina ha iniziato a muoversi, gettandoli nel panico più totale.

Sesso ad alta quota, roba da pazzi: è lo stesso aereo dove...

I ragazzi non sono riusciti a fermare la corsa della macchina, parcheggiata in pendenza, né hanno potuto scendere dalla vettura così sono precipitati per diversi metri. La macchina, prima di fermarsi, si è ribaltata ed è poi atterrata su una strada. Solo per pura casualità, in quel momento non passavano altri mezzi. I due protagonisti di questa insolita vicenda si sono presi solo un bello spavento e hanno riportato lievi feriti guaribili in pochi giorni, La polizia locale ha twittato l'immagine della carambola in un tweet diventato virale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.