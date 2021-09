DiMartedì, Barbara Gallavotti lancia l'allarme su Covid e vaccini: "Le conseguenze sull'organo genitale maschile"

22 settembre 2021 a

"Il Covid può causare problemi nel funzionamento dell'organo genitale maschile". A lanciare l'allarme nel corso della puntata di DiMartedì, in onda martedì 21 settembre, è stata la biologa Barbara Gallavotti, ospite fissa nel programma condotto su La7 da Giovanni Floris. Bisogna avere paura del vaccino in gravidanza e per la vita sessuale? La domanda di Floris alla dottoressa è cruciale: "In realtà a pesare è purtroppo sempre la malattia, il Coronavirus" risponde la Gallavotti che sgancia la bomba sulla fertilità maschile e il rischio di problemi nel funzionamento dell'organo genitale maschile: "Sembra che la malattia possa causare dei problemi nel funzionamento dell'organo maschile, perché per funzionare al meglio ha bisogno di una corretta circolazione sanguigna e purtroppo il Covid può interferire pesantemente sulla salute della stessa circolazione. Sul ciclo mestruale femminile, ci sono stati casi di alterazione che secondo gli esperti potrebbero essere causati dallo stress da vaccino e sono comunque fenomeni temporanei e di breve durata".

Lo stesso problema però è stato segnalato anche su donne contagiate dal Covid. "L'ultimo punto è la gravidanza - conclude la biologa, autrice tv di Superquark - I vaccini a mRna si sono mostrati estremamente sicuri per donne in gravidanza e allattamento, mentre il Covid espone a un rischio più grave le donne in gravidanza rispetto a quelle che non lo sono. Il consiglio resta quello di vaccinarsi". E il messaggio ai no vax e no pass parte forte e chiaro.

